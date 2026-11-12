ترامب: لا حاجة إلى اتفاق مع إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وجّه نائبه جاي دي فانس بالتركيز حصرا على الجهود داخل الولايات المتحدة لمكافحة الاحتيال، بدلا من الانخراط في مفاوضات مع طهران.وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ وقت طويل. لقد حصلنا على أموالهم، مئات مليارات الدولارات، وسيطرنا على مضيقهم!".