الحوثيون يعلنون استهداف خط أنابيب شرق-غرب ومنشأة ينبع في السعودية

أعلن الحوثيون اليمنيون الخميس استهداف خط أنابيب شرق-غرب وميناء ينبع النفطي على البحر الأحمر في غرب السعودية، وذلك في ظل تواصل الضربات بين المقاتلين المدعومين من إيران والمملكة التي تقود تحالفا داعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.



وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان على إكس بشنّ عمليتين، الأولى استهدفت "محطة الضخ رقم سبعة في خط شرق غرب بطائرة مسيرة"، والثانية استهدفت "منشأة ينبع النفطية وذلك بصاروخ باليستي".