الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Sports Show by BetArabia
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحوثيون يعلنون استهداف خط أنابيب شرق-غرب ومنشأة ينبع في السعودية

أخبار دولية
2026-11-12 | 12:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحوثيون يعلنون استهداف خط أنابيب شرق-غرب ومنشأة ينبع في السعودية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الحوثيون يعلنون استهداف خط أنابيب شرق-غرب ومنشأة ينبع في السعودية

أعلن الحوثيون اليمنيون الخميس استهداف خط أنابيب شرق-غرب وميناء ينبع النفطي على البحر الأحمر في غرب السعودية، وذلك في ظل تواصل الضربات بين المقاتلين المدعومين من إيران والمملكة التي تقود تحالفا داعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
     
وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان على إكس بشنّ عمليتين، الأولى استهدفت "محطة الضخ رقم سبعة في خط شرق غرب بطائرة مسيرة"، والثانية استهدفت "منشأة ينبع النفطية وذلك بصاروخ باليستي".

أخبار دولية

يعلنون

استهداف

أنابيب

شرق-غرب

ومنشأة

السعودية

LBCI التالي
نتنياهو يستعد للتصعيد وسط خلافات إسرائيلية
وزارة الدفاع: سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية في شرق تركيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-11-09

السعودية تعلن تعرض خط أنابيب شرق-غرب لاستهداف لم يؤثر على عملياته التشغيلية

LBCI
أخبار دولية
2026-11-03

أرامكو السعودية تعلن بدء الأعمال الهندسية "الأولية" لتوسعة خط أنابيب شرق-غرب

LBCI
آخر الأخبار
2026-11-09

مصدر بوزارة الطاقة السعودية: استهداف خط أنابيب شرق-غرب في منطقة المدينة المنورة

LBCI
آخر الأخبار
2026-11-10

الحوثيون: استهدفنا خط الأنابيب شرق-غرب في الرياض فقط وليس في المدينة المنورة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:50

مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
14:17

مقتل أربعة عسكريين في تحطم مروحية في تركيا

LBCI
أخبار دولية
14:00

مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
13:40

ترامب يستبعد الاتفاق مع إيران… وتركيا تدعو إلى استئناف المفاوضات وسط تصعيد ميداني وتهديدات متبادلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-09-12

هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...

LBCI
فنّ
2026-08-30

نجم أميركي سائح في لبنان… لقاء مع هيفاء وهبي و "نانسي عجرم ملكتي دائماً"

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-23

وزير الاقتصاد: استقرار السوق أولويّة

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-27

بشارة الأسمر للـLBCI: نتأمّل في اجتماعات الإثنين أن نصل الى نتيجة كي لا نكون يوم الأربعاء في الشارع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:50

مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
14:00

مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
13:40

ترامب يستبعد الاتفاق مع إيران… وتركيا تدعو إلى استئناف المفاوضات وسط تصعيد ميداني وتهديدات متبادلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بيروت تستعيد ارصفتها والمخالف سيُعاقَب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الـLBCI تحاول تفكيك ألغاز قتل العلواني... دافع الجريمة لم يحسم بعد والجناة عبروا الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

"معك"… الأمن العام يدخل عصر المعاملات الرقمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

أردوغان الابن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

نتنياهو يستعد للتصعيد وسط خلافات إسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

جابر للـLBCI: لا سلف خزينة ولدى الدولة القدرة المالية على تسديد القروض الإستثمارية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
03:39

​ طفل يقتل طفلاً في الثالثة من عمره ويخفي جثّته... والسبب لعبة ​

LBCI
أمن وقضاء
06:06

تفاصيل جريمة قتل أحمد العلواني في بيروت... هذا ما قاله رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي

LBCI
أمن وقضاء
05:10

العثور على رجل مجهول الهويّة يقول إنّ اسمه أحمد المعماري... هل من يعرف ذويه أو أقاربه؟

LBCI
أخبار لبنان
03:57

خلال جلسة مجلس النواب: سامي الجميل يتطرق الى كلام رئيس البرلمان الإيراني ويطالب بري بالرد... والأخير: "نحن أحرار"

LBCI
حال الطقس
03:18

طقس مستقر يرافقنا لأيام عدة...

LBCI
أمن وقضاء
03:38

زوّروا مستندات عقار وانتحلوا صفة مالكه لمحاولة بيعه… وشعبة المعلومات توقف اثنين منهم وتضبط مصنعًا لتزوير المشروبات الروحية

LBCI
أخبار لبنان
07:17

دريان استقبل نجل الرئيس التركي... بلال اردوغان: نرى لبنان مزدهراً ومستقراً

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف المحلية ١٢-١١-٢٠٢٦

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More