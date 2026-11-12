وزارة الدفاع: سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية في شرق تركيا

ذكرت وزارة الدفاع التركية أن طائرة هليكوبتر عسكرية (إس-70) سقطت اليوم الخميس في ولاية ملاطية بشرق تركيا.



وأوضحت الوزارة في بيان أن سبب السقوط لا يزال مجهولا، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحطام.