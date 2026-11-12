مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق

مقتل أربعة عسكريين في تحطم مروحية في تركيا

مقتل أربعة عسكريين في تحطم مروحية في تركيا

ترامب يستبعد الاتفاق مع إيران… وتركيا تدعو إلى استئناف المفاوضات وسط تصعيد ميداني وتهديدات متبادلة