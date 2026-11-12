مقتل أربعة عسكريين في تحطم مروحية في تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس مقتل أربعة عسكريين في تحطم مروحية في شرق البلاد، في حادثة لا تزال أسبابها غير واضحة.



وقالت الوزارة في بيان إن "أربعة من رفاق السلاح الأبطال الذين كانوا على متن مروحيتنا من طراز إس-70 استشهدوا إثر تحطمها في ملاطية، لأسباب لم تُحدد بعد".



وأضافت أنه تم تحديد موقع الحطام، وانطلقت عمليات البحث والإنقاذ فور وقوع الحادث.



وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف وعربات إطفاء تم إرسالها إلى الموقع.



وأفادت قناة "إن تي في" الخاصة أن الحادث وقع حوالى الساعة 18,45 (15,45 ت غ) في منطقة يشيليورت في ملاطية.