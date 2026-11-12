باريس تدين قرار إسرائيل حظر دخول زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي ميلانشون

ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخميس بقرار إسرائيل حظر دخول زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون، وذلك على خلفية اتهامه بتبني موقف عدائي تجاه الدولة العبرية.



وقال بارو عبر منصة إكس إن "هذا القرار الديماغوجي، الصادر عن حكومة كثّفت انتهاكاتها للقانون الدولي، يخدم مصالح أولئك الذين على غرار حزب فرنسا الأبية، يقتاتون على استغلال النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".

