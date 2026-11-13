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زيلينسكي يعلن مشاركة الأوروبيين في المفاوضات المقبلة بشأن أوكرانيا

أخبار دولية
2026-11-13 | 00:36
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زيلينسكي يعلن مشاركة الأوروبيين في المفاوضات المقبلة بشأن أوكرانيا
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زيلينسكي يعلن مشاركة الأوروبيين في المفاوضات المقبلة بشأن أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الأوروبيين سيحضرون المفاوضات المقبلة الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، وذلك عقب لقائه مبعوثين أميركيين في دبلن.

بدوره، شدد المبعوث الرئاسي الأميركي جاريد كوشنر أنه "لا يمكننا إبرام هذا الاتفاق" بين موسكو وكييف "دون وجود الأوروبيين على طاولة المفاوضات".

وأوضح في تصريحات للصحافيين أدلى بها إلى جانب زيلينسكي في قاعدة جوية بإيرلندا "أعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك مع الرئيس (فلاديمير) بوتين" الذي التقاه مع المبعوث الأميركي الآخر ستيف ويتكوف في موسكو في وقت سابق الخميس.

وفي وقت لاحق، أكد كوشنر هذا الموقف مجددا في منشور على منصة اكس، حيث كتب "اتفق الطرفان الآن على توسيع الجولة القادمة من المفاوضات لتشمل شركاءنا الأوروبيين".

أضاف "لا تزال هناك خلافات جوهرية، لكننا نشعر بالتفاؤل إزاء التقدم المحرز"، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن الجدول الزمني وتفاصيل مسار التفاوض "قريبا".

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