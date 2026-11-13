الحرس الثوري الإيراني يعلن عن استهداف نظام رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته استهدفت نظام رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين، وفق بيان نقلته هيئة الاذاعة والتلفزيون الايراني.

ولم يصدر أي تأكيد فوري من المنامة أو الولايات المتحدة التي تتعرض قواعدها في منطقة الخليج لهجمات متكررة منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل ثمانية أشهر.

وقال الحرس الثوري في بيانه "قبل بضع ساعات، استهدفت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري رادارا للإنذار المبكر تابعا للمعتدين الأميركيين في جزيرة البحرين ودمرته، في رد على العدوان الجوي الذي شنه العدو ضد برج اتصالات في سيريك"، وهي مدينة ساحلية تقع جنوبي إيران.

وأضاف البيان، الذي نشرته هيئة الاذاعة والتلفزيون الايراني عبر تطبيق تليغرام "هذا تحذير جدي للعدو المعتدي لوقف استفزازاته الجوية وعمليات تهريب النفط في مضيق هرمز".