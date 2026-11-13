مقتل 10 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم ذهب غير شرعية في غينيا

أدى اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم ذهب غير شرعية في شمال شرق غينيا، إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، وفق ما أعلنت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وذكر بيان حكومي أن الاشتباكات وقعت الأربعاء في منطقة سيغيري الغنية بالمعادن، وفي أعقاب صدور قرار في 2 تشرين الثاني بحظر التعدين "غير المنظم وغير القانوني"، وما تلاه من نشر قوات عسكرية في المنطقة.

وأوضحت الحكومة أن تبادلا لإطلاق النار أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم خمسة مواطنين أجانب.

وأضافت الحكومة أن 13 شخصا من بينهم عناصر من قوات الأمن أصيبوا بجروح، مشيرة إلى أنها أحالت الواقعة إلى النيابة العامة "للكشف عن ملابساتها بالكامل".

وأفادت الحكومة بأن محتجين أقاموا حواجز أثناء قيام قوات الأمن بدورية في المنطقة.

وذكرت الحكومة أن "الموقف تطور إلى اشتباكات"، مشيرة إلى وقوع تبادل لإطلاق النار دون تحديد مصدره الأولي.