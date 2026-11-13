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مسؤولون: الصين أجرت تدريبات عسكرية مفاجئة في المحيط الهادي لترهيب تايوان
أخبار دولية
2026-11-13 | 07:00
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مسؤولون: الصين أجرت تدريبات عسكرية مفاجئة في المحيط الهادي لترهيب تايوان
أجرت الصين في أوائل تشرين الثاني تدريبات عسكرية كبيرة دون إعلان مسبق في غرب المحيط الهادي وحول تايوان، في ما وصفه مسؤولون في تايبه بأنه حملة "ترهيب صامت" تهدف إلى الضغط على الجزيرة وحكومات أخرى قبل اجتماعات دولية كبرى.
وقال مسؤول أمني تايواني كبير، طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، إن الجيش وخفر السواحل الصينيين نشرا في وقت ما أكثر من 100 سفينة في المنطقة في أوائل هذا الشهر، وأجريا تدريبات تضمنت هجمات محاكاة على جيوش ومدن، منها تايوان.
وأضاف المسؤول أن هذا الانتشار البحري كان أكبر من "مهمة العدالة 2025"، وهي آخر تدريبات أطلقت عليها الصين اسما رسميا واستهدفت تايوان قبل نحو عام، وتعد واحدة من أكبر عمليات الانتشار البحري الصينية حتى الآن.
وأجريت التدريبات مع تصعيد الصين لضغوطها العسكرية على مدى السنوات الخمس الماضية مما أثار تنديدات من تايبه وزاد من القلق في العواصم الغربية بشأن احتمال نشوب صراع. وتعد بكين تايوان، المتمتعة بنظام ديمقراطي، جزءا من أراضيها.
أخبار دولية
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