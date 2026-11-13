القيادة المركزية الأميركية نفت ما قاله الحرس الثوريّ الإيرانيّ عن استهداف أنظمة رادار

نفت القيادة المركزية الأميركية ما قاله الحرس الثوريّ الإيرانيّ عن استهداف أنظمة رادار للإنذار المبكر في البحرين.



وذكرت القيادة أنّ القوات الأميركية أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين أطلقهما الحرس الثوريّ باتجاه البحرين من دون إصابات أو أضرار.