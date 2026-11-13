مسؤول أوروبي: أوروبا ستُمثَّل في المفاوضات بشأن أوكرانيا عبر خمسة بلدان والاتحاد الأوروبي

ستمثل خمس دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا، الجانب الأوروبي خلال المحادثات المقبلة بشأن أوكرانيا، وفق ما أفاد به مسؤول أوروبي وكالة فرانس برس.وبحسب المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، اتفقت دول الاتحاد الـ27 خلال قمة لها في دبلن على أن ينضم مسؤولون من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي إلى الفريق الذي سيمثل القارة في أي مفاوضات مقبلة.