الرئاسة التركية: أنقرة والدوحة توقعان اتفاقية دفاع مشترك

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا وقطر وقعتا اتفاقية دفاع مشترك اليوم الجمعة، بعد اجتماع الرئيس مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إسطنبول.



وأضافت الرئاسة التركية في بيان على منصة إكس "أكد الرئيس أردوغان أننا سنواصل العمل معا لمنع تجدد الحرب في منطقة الخليج، وإرساء أساس للحوار وتحقيق السلام".



ولم تقدم الرئاسة التركية أي تفاصيل عن الاتفاق الدفاعي.