الحرس الثوري الإيراني: اصطدام ناقلتين بألغام بحرية في مضيق هرمز

نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن البحرية التابعة للحرس الثوري اليوم الجمعة قولها إن ناقلتي نفط تعرضتا لانفجار واشتعلت بهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع السلطات الإيرانية.



ولم يذكر التلفزيون مزيدا من التفاصيل.

