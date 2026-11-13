الجيش الأميركي تدخل إثر حركة مشبوهة لمسيرات فوق قاعدة بريطانية

تدخلت القوات الأميركية الجمعة إثر رصد حركة مشبوهة لطائرات مسيّرة فوق قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في بريطانيا، وفق ما أفاد متحدث باسم القوات الجوية الأميركية.



وقال المتحدث في بيان: "استجابت القوات الأميركية لبلاغ عن نشاط طائرات مسيّرة غير مصرح به فوق قاعدة لاكنهيث التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. ولم يتأثر أي من الأفراد أو الطائرات أو البنية التحتية".