إدارة الطيران الأميركية توقف الإقلاع على مستوى البلاد "لدواعي السلامة"

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية اليوم الجمعة قرارا على مستوى البلاد بوقف إقلاع الطائرات "لظروف استثنائية ودواعي السلامة"، بعد أن أبلغت في وقت سابق عن مشكلات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.



وقبل الإعلان بوقت قصير، أوقفت الإدارة حركة الطيران في شيكاجو بسبب مشكلات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.



وأضافت الإدارة "يجب أن تظل جميع الطائرات المغادرة متوقفة في مكانها حتى إشعار آخر".



وأوضحت الإدارة أن الرحلات الدولية سيتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة.



ولم ترد الإدارة بعد على طلب للتعليق.