وزير الأمن الداخلي يقول إنه لا توجد مؤشرات على وجود تهديد وراء وقف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة

أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين الجمعة، أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على وجود تهديد للولايات المتحدة وراء قرار وقف حركة الملاحة الجوية في جميع مطارات البلاد.



وقال مولين "لا يوجد أي مؤشر، حتى الآن، على أن هذا هجوم خبيث ضدنا، إنه مجرد انقطاع في الاتصالات"، مضيفا أن المسؤولين "لا يستبعدون أي احتمال في هذه المرحلة".