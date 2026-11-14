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البيت الأبيض: ترامب وشي وبوتين سيعقدون محادثات ثلاثية الخميس في مدينة شنجن الصينية
أخبار دولية
2026-11-14 | 00:41
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البيت الأبيض: ترامب وشي وبوتين سيعقدون محادثات ثلاثية الخميس في مدينة شنجن الصينية
أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، سيعقدون اجتماعا ثلاثيا الأسبوع المقبل على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" التي تستضيفها مدينة شنجن الصينية.
وصرحت أوليفيا ويلز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحافيين بشأن المحادثات المقررة الخميس، قائلة "أوضح الرئيس أنه سيناقش، من بين موضوعات أخرى، مسألة خفض الأسلحة النووية في العالم"، مضيفة أن "الرئيس ترامب يعتقد بأن هذا الانتشار يشكل خطورة بالغة".
أخبار دولية
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