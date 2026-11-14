الصين وأميركا تناقشان الرسوم الجمركية في أول اجتماع للمجلس التجاري

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم السبت أن الصين والولايات المتحدة عقدتا أمس أول اجتماع لمجلسهما التجاري في إطار آلية التشاور الاقتصادي والتجاري الثنائية عبر اتصال بالفيديو.



وقالت الوزارة إن الجانبين أجريا "مناقشات صريحة ومتعمقة وبناءة" حول تنفيذ نتائج المشاورات التجارية السابقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب والتجارة الزراعية وقضايا أخرى ذات أهمية.



وأضافت الوزارة أن الجانبين سيواصلان استخدام المجلس لمعالجة الشواغل التجارية وتوسيع نطاق التعاون وتقليص القضايا العالقة.