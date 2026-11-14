وزير النقل الأميركي يعلن إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الملاحة

رفعت الولايات المتحدة الجمعة، قرارا استمر لساعات بوقف الرحلات الجوية في جميع مطارات البلاد، حيث أوضح مسؤولون أن هذا القرار لم يكن مرتبطا بهجوم سيبراني أو بالعطل الذي طرأ على أنظمة مايكروسوفت.



وصرح وزير النقل شون دافي بأن المجال الجوي الأميركي "فُتح" الآن أمام حركة الملاحة، عازيا الأعطال التي تسببت بحالة من الفوضى وأربكت حركة السفر إلى "أجهزة قديمة".



من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين للصحافيين أنه "لا يوجد هجوم سيبراني" و"لا صلة بين ما حدث وشركة مايكروسوفت".