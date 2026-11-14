الزيدي يقيل تسعة مسؤولين على خلفية تهريب نفط في معقل فصيل مقرب من إيران

أقال رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي تسعة مسؤولين عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية في تهريب للنفط في منطقة جرف الصخر حيث تتمركز كتائب حزب الله الموالية لإيران.

ويأتي ذلك في وقت تزداد الضغوط الأميركية على بغداد لضبط سلاح المجموعات المقرّبة من طهران، وهو ما تعهّد الزيدي القيام به منذ تسلّمه منصبه هذا العام بمباركة أميركية.

وأمر الزيدي الأربعاء بالتحقيق في شبهات تهريب للنفط ضمن جرف الصخر الواقعة في محافظة بابل بوسط العراق، وذلك في ظل توترات متزايدة بينه وبين كتائب حزب الله. ودخلت لجنة حكومية المنطقة الجمعة برفقة عناصر من المجموعة المسلّحة.

وقال المتحدث العسكري صباح النعمان في بيان مساء السبت إن نتائج التحقيق "أكدت صحة المعلومات الواردة (...) بشأن عمليات تهريب النفط".

وفي ضوء ذلك، أصدر الزيدي توجيهات بـ"إحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء" وبـ"إعفاء" تسعة مسؤولين، بينهم مسؤولون أمنيون وآخرون في قطاع النفط.

غير أن النعمان لم يسمّ المتهمين، ولم يحدد دور المسؤولين المُقالين في عمليات التهريب.

وتزايدت أخيرا التوترات بين الزيدي وكتائب حزب الله التي تتمسك بسلاحها وهي تُعدّ أكثر الفصائل نفوذا في العراق وأكثرها قربا من الجمهورية الإسلامية.