الإدارة الأميركية تؤكد أن تعليق الطيران سببه إصلاحات في خطوط الاتصالات

أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن معدات معيبة أو خطأ ارتكبه مقاول كُلّف باستبدال خطوط اتصالات قديمة هو سبب توقف دام أربع ساعات في حركة الطيران في اليوم السابق، فيما يتم استئناف الرحلات تدريجيا مع تسجيل تأخيرات وإلغاءات في مطارات الولايات المتحدة.

وترك التوقف الشامل للرحلات المسافرين في جميع أنحاء البلاد في حالة من الترقب والحيرة، لا سيما أن بعضهم أنزل من الطائرة قبل لحظات من إقلاعها فيما بدا موظفو شركات الطيران عاجزين عن تفسير الموقف.

وقال رئيس إدارة الطيران الفدرالية برايان بيدفورد إن 12 ألف رحلة جوية أُلغيت الجمعة، ومن المرجح أن يُلغى أيضا ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف رحلة من أصل 41 ألف رحلة مقررة السبت.

وقدّم في مؤتمر صحافي في واشنطن "اعتذارا صادقا للمسافرين الأميركيين".

قال وزير النقل شون دافي إن قرار وقف الرحلات الجوية الذي استمر أربع ساعات الجمعة، جاء بعد أن تسببت أعمال صيانة هدفت إلى استبدال أسلاك نحاسية قديمة بكابلات ألياف ضوئية عالية السرعة، في حدوث "مشكلات" تتعلق بالاتصال بالطائرات وبيانات الرادار.

وتابع دافي "إما بسبب خطأ من جانب المقاول أو نتيجة قطعة معدات معطلة... بدأ الأمر بإغراق أجهزة توجيه (راوترات) أخرى في نظامنا للتحكم في الحركة الجوية".

وفي واقعة محرجة أخرى، تأخر المؤتمر الصحافي الذي ناشد فيه مسؤولو الإدارة أيضا توفير المزيد من الأموال لتحديث أنظمة متقادمة، بسبب مشكلات فنية في البث الصوتي.