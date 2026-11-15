موسكو تؤكد انعقاد القمة التي ستجمع بوتين وترامب وشي في الصين

أكدت روسيا مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في قمة غير مسبوقة تجمعه مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب في مدينة شنجن الصينية الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إنه "تم التوصل إلى اتفاق لعقد اجتماع ثلاثيّ في تاريخ 19 (تشرين الثاني) بين الرئيس بوتين والرئيس شي والرئيس ترامب. هذا الاجتماع سيُعقد في شنجن على هامش قمة أبيك".

وستمثل هذه القمة التي كانت واشنطن قد أعلنت عنها سابقا، أول لقاء ثلاثي من نوعه يجمع رؤساء الدول الثلاث. ولم تؤكد الصين حتى الآن عقد الاجتماع.