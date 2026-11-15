الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي بارز في الجناح العسكريّ لحركة حماس

استهدف الجيش الإسرائيليّ قياديًا بارزًا في الجناح العسكري لحركة حماس التي أكدت بدورها مقتل أحد قادتها في قطاع غزة.

ونعت كتائب عز الدين القسام في بيان قائد لواء رفح سمير أبو يونس الذي قتل السبت وكان من أهم المشاركين في التخطيط لهجوم 7 تشرين الاول.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر في وقت مبكر الأحد "قبل وقت قصير، استهدف جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الشاباك ارهابيا بارزا في الجناح العسكري لحماس"، مشيرا إلى أنه سيتم نشر مزيد من التفاصيل لاحقا.

وأوردت كتائب القسام في بيانها على منصة تليغرام أن أبو يونس "قُتل مساء أمس... في عملية اغتيال جبانة"، مضيفة أنه كان "من أهم القادة المشاركين في التخطيط والإشراف على هجوم 7 أكتوبر".

وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس بُعيد منتصف الليل أن يونس قتل في ضربة جوية "استهدفته قبل لحظات في منطقة المواصي، غرب خان يونس".