وكالة: وزير خارجية إيران يزور مسقط الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيره العماني

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيتوجه إلى مسقط يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيره العماني.