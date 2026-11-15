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انقاذ 89 مهاجرا غرق مركبهم في بحر المانش

أخبار دولية
2026-11-15 | 07:37
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انقاذ 89 مهاجرا غرق مركبهم في بحر المانش
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انقاذ 89 مهاجرا غرق مركبهم في بحر المانش

أعلنت السلطات الفرنسية الأحد إنقاذ 89 شخصا غرق مركبهم أثناء محاولة عبور المانش إلى بريطانيا بصورة غير نظامية فيما يُحتمل أن يكون شخص واحد مفقودا.
     
ووقع الحادث في يوم سُجلت فيه محاولات عدة للإبحار غير القانوني من فرنسا لبريطانيا، في ظل أحوال جوية مواتية.
     
وقالت السلطات البحرية لبحر المانش وبحر الشمال إن حصيلة الحادث تشير إلى إنقاذ 89 شخصا، فيما يُحتمل فقدان شخص آخر.
     
وشاركت في عمليات البحث والإنقاذ سفن ومروحيات فرنسية وبريطانية.
     
وبحسب السلطات البحرية الفرنسية، تواصل تمشيط المنطقة لساعات عدة.
     
ومنذ مطلع العام، قضى 25 شخصا على الأقل أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا بحرا، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.
     

أخبار دولية

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