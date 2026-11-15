إستونيا ستغلق حدودها مع روسيا إثر إعلانها إحباط محاولة تخريب

أعلنت إستونيا أنّها ستغلق حدودها مع روسيا بشكل كامل، وذلك بعد إحباطها محاولة لافتعال حريق في مصنع للمسيّرات، قالت إنّها من تدبير الاستخبارات العسكرية الروسية.وقال وزير الخارجية مارغوس تساخنا في منشور على منصة إكس، إنّ "إستونيا ستغلق كافة نقاط العبور على الحدود الإستونية-الروسية اعتبارا من الأول من كانون الأول"، مشيرة إلى "دليل واضح" على أنّ جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) أمر بتنفيذ الهجوم.