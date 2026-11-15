التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض

أعلن التحالف بقيادة السعودية الأحد، عن اعتراض صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه العاصمة الرياض.وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي في منشور على منصة اكس أن "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".وكان المالكي قد أفاد في وقت سابق أيضا عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بالمنطقة الشرقية للسعودية.ومساء، أعلن المالكي أنّه تم "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة المدينة المنورة".وأعلن التحالف مرارا اعتراض صواريخ ومسيّرات أطلقت نحو مكة المكرمة والمدينة المنورة. لكنّ الحوثيين نفوا على الدوام أي استهداف للمنطقتين.