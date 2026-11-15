إسرائيل تستعيد مواطنا أوقفه الأردن بعد تسلله إلى مياهه الإقليمية

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد إعادة مواطن إسرائيلي إلى بلاده بعد احتجازه لفترة وجيزة في الأردن إثر دخوله المياه الإقليمية للمملكة بصورة غير قانونية.



وكان الجيش الأردني أعلن أن قواته البحرية أوقفت المواطن الإسرائيلي السبت بعدما دخل المياه الإقليمية للمملكة.



وذكر البيان أن القوات البحرية "ألقت القبض أمس السبت على إسرائيلي تسلل بحرا إلى المياه الإقليمية الأردنية". ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل عن الحادث أو مكان وقوعه.



وأقر الجيش الإسرائيلي بحصول الحادث، وقال في بيان إن "السلطات الأمنية الإسرائيلية تعمل عبر القنوات المعنية لضمان عودته بسلام".



وأضاف أن "عبور الحدود إلى الأردن خارج المعابر الحدودية المعتمدة يُعد أمرا محظورا، ويشكل خطرا على المواطنين الإسرائيليين، كما يُعتبر مخالفة للقانون".



وقلما تقع عمليات تسلل بين الأردن وإسرائيل اللذين وقعا معاهدة سلام في العام 1994.



وفي كانون الثاني من العام 2020، أصدر القضاء الأردني حكما بالسجن أربعة أشهر على إسرائيلي بتهمتي "التسلل إلى أراضي المملكة بصورة غير مشروعة" و"حيازة مخدرات".



وعقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، فيما تراوح عقوبة حيازة المخدرات بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.