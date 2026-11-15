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زيلينسكي: اجتماع لتحالف الراغبين قيد التحضير قد يكون "تاريخيا"

أخبار دولية
2026-11-15 | 16:21
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زيلينسكي: اجتماع لتحالف الراغبين قيد التحضير قد يكون &quot;تاريخيا&quot;
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زيلينسكي: اجتماع لتحالف الراغبين قيد التحضير قد يكون "تاريخيا"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن اجتماعا لحلفاء كييف المنضوين في "تحالف الراغبين" هو قيد التحضير، مشيرا إلى أنه قد يكون "تاريخيا".
     
ويهدف الاجتماع بحسب الرئيس الأوكراني إلى تحديد الموقف الأوروبي في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا.
     
وقال زيلينسكي في تصريحاته المسائية اليومية "نحضّر اجتماعا لتحالف الراغبين. وهو اجتماع مهمّ قد يكون تاريخيا"، مشيرا "في وسعنا تحديد موقف أوروبي قوي بنسبة مئة في المئة من أجل الانتصار".
     
وأعلن أيضا عن اجتماع لمجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا مرتقب الأسبوع المقبل.
     
وقال إنه "ينبغي أن يكون مثمرا" ويبعث "رسالة قويّة إلى روسيا تُفهمها أن أوكرانيا لن تبقى بلا دعم".
     
وأعلنت أوروبا هذا الأسبوع أنها ستمثَّل في المفاوضات المقبلة حول أوكرانيا بواسطة فرنسا وبريطانيا وبولندا وألمانيا وإيطاليا، فضلا عن مندوبين من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
     
وكانت المفاوضات الرامية إلى أنهاء أعنف نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية تعقد دوما بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أميركية، مع استبعاد الأوروبيين من طاولة المحادثات.
     
وتواصل روسيا قصف أوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء. واستمرّ القصف الروسي خلال يومي المفاوضات في أبوظبي مؤخرا.

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