الحرس الثوري: ناقلتا نفط اصطدمتا بألغام في مضيق هرمز

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله في بيان يوم الاثنين إن ناقلتي نفط تعرضتا لألغام في مضيق هرمز، مما أدى إلى وقوع انفجارات.



وأضاف بيان الحرس الثوري أن ست ناقلات تعرضت لحرائق في حوادث مماثلة شهدها هذا الممر المائي الاستراتيجي يومي الأحد والاثنين.