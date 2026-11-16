الرئيس الإكوادوري ينفي وجود قاعدة عسكرية أميركية في بلاده

نفى الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا الأحد وجود قاعدة عسكرية أميركية في بلاده، بعدما وثّق تحقيق أجرته وكالة فرانس برس انتشارا غير معتاد لطائرات أميركية في أحد المواقع هناك.



وجمعت التحقيقات التي نشرت في تشرين الأول أدلة على وجود طائرات وعشرات الخيام وأعمال بنية تحتية في قاعدة تاورا الجوية قرب مدينة غواياكيل الساحلية.



ويأتي ذلك بعد أقل من عام على رفض الإكوادوريين في استفتاء شعبي مقترحا للسماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية في البلاد.



وأثار هذا الانتشار تساؤلات حول مدى قانونيته بما في ذلك في أوساط كبار المسؤولين العسكريين الإكوادوريين.



وقال نوبوا الأحد إن أفرادا من الجيش الأميركي موجودون هناك حصرا من أجل "نشاطات موقتة" في إطار التعاون بين البلدين.



وصرح لوسيلة الإعلام "ألتافوز": "أحيانا تكون هناك مهمة محددة، وأحيانا تكون هناك عملية محددة. نحن نعمل معا. إنها ليست قاعدة أميركية، بل قاعدة إكوادورية".



وخلال المقابلة، لم يتطرق نوبوا إلى مسألة الطائرات وتجنب الاستجابة لطلب الصحافي بزيارة قاعدة تاورا.



