بكين تعلن أن شي وترامب وبوتين سيناقشون "السلام العالمي" في اجتماع ثلاثي



أعلنت بكين الاثنين أن الرؤساء شي جينبيغ ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين سيناقشون "السلام العالمي" في أول قمة تجمعهم هذا الأسبوع.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الرؤساء الثلاثة، الذين من المقرر أن يلتقوا الخميس في الصين، سيجرون "حوارا معمقا بشأن صون السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى"، معتبرة أن اللقاء "سيحمل أهمية تاريخية".

