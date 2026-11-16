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أوكرانيا تقصف الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها
أخبار دولية
2026-11-16 | 02:40
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أوكرانيا تقصف الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها
قصفت أوكرانيا الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها، ما أدى إلى تقييد حركة المرور عليه، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية المعيّنة من موسكو الاثنين.
وكتب المسؤول المحلي سيرغي أكسيونوف على تطبيق تلغرام "قصف العدو جسر القرم. بسبب ذلك، ستكون حركة السيارات محدودة عليه حتى منتصف النهار على الأرجح".
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