بغداد تأمر قواتها بدخول معقل لكتائب حزب الله في وسط العراق

أمر رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي القوات الرسمية بدخول معقل كتائب حزب الله الموالية لإيران، وذلك في ظل توترات متزايدة بينه وبين الفصيل الذي نفى اتهامات بغداد له بتهريب النفط في منطقة جرف الصخر بوسط البلاد.



وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي لوكالة الأنباء العراقية إن الزيدي "وجّه القوات المسلحة بالدخول" إلى جرف الصخر، مشيرا إلى أن "هناك مهلة حددت لخروج الفصيل المسلح من المنطقة وهذه المهلة ليست بعيدة".



وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن المهلة المحددة حتى الآن هي يوم الجمعة.