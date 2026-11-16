الكرملين ينتقد زيلينسكي لكشفه عرضا أميركيا بالتنازل عن أراض مقابل الانضمام إلى الناتو

انتقدت روسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكشفه أن واشنطن اقترحت على كييف التنازل عن منطقة دونباس مقابل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في إطار اتفاق سلام محتمل مع موسكو.



ولم يؤكّد الكرملين تقديم هذا المقترح ولم يعلّق على مضمونه، لكن موسكو تعارض منذ فترة طويلة انضمام أوكرانيا إلى الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين بينهم مراسلو فرانس برس: "ما زلنا نتمسك بموقفنا أنه من غير المستحسن الكشف عن تفاصيل المناقشات الجارية بيننا وبين الأميركيين، حرصا على عملية السلام".



وقال زيلينسكي لصحافيين الجمعة في تصريحات سُمح بنشرها السبت إن "الأميركيين طرحوا سؤالا: ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى الناتو؟ هل ستنسحب أوكرانيا من دونباس؟ هذه أول مرة تثار فيها هذه المسألة".



وتحدث الرئيس الأوكراني إلى وسائل إعلام الجمعة بعد زيارتين إلى الدنمارك وإيرلندا، حيث التقى قادة أوروبيين عقب يومين من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي برعاية الولايات المتحدة.



وتسعى كييف منذ فترة طويلة إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، على أمل أن تشكل بنود الدفاع المشترك فيه ضمانة ضد أي هجوم روسي مستقبلي.



لكن موسكو تعارض بشدة انضمام دول جديدة إلى الحلف، مؤكدة أن الولايات المتحدة وعدتها بعدم توسّعه باتجاه حدودها.



ومنذ أن شنّت روسيا هجومها الواسع النطاق على أوكرانيا عام 2022، انضمت إلى الحلف كل من السويد وفنلندا التي تتشارك مع روسيا حدودا بطول 1300 كيلومتر.