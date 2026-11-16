العاهل السعودي يعفي قائد التحالف العسكري الداعم للحكومة اليمنية من منصبه

أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قائد التحالف العسكري الذي تقوده المملكة دعما للحكومة في اليمن فهد السلمان من منصبه، على ما أفاد الإعلام الرسمي، غداة تقدم الحوثيين المدعومين من إيران نحو مدينة عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، وانسحاب القوات الحكومية من مناطق جديدة مطلة على باب المندب.



وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمرا ملكيا جاء فيه: "أولا يعين الفريق الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان مستشارًا لوزير الدفاع للشؤون العسكرية. ثانيًا: يكلف الفريق الأول الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة بالإضافة إلى عمله".



وخلال الأسابيع الماضية منيت القوات الحكومية، التي يدعمها التحالف بقيادة الرياض بالأسلحة والإسناد الجوي، بخسائر كبيرة وانسحبت من أراض واسعة بعد هجوم مباغت للحوثيين المدعومين من إيران في أيلول الفائت، ما مكنّ "أنصار الله" من السيطرة على الساحل الغربي لليمن ومنطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي.