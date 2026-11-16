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الكرملين يقول إن قمة بوتين وشي وترامب مهمة ورمزية
أخبار دولية
2026-11-16 | 09:24
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الكرملين يقول إن قمة بوتين وشي وترامب مهمة ورمزية
اعتبر الكرملين الاثنين ان القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع، هي على قدر من الأهمية والرمزية.
وقال مستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف للصحافيين قبل القمة التي تعقد الخميس في مدينة شنجن الصينية، إنه "يصعب المبالغة في تقدير أهمية ورمزية هذا الاجتماع".
أخبار دولية
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وترامب
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