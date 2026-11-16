كالاس: الاتحاد الأوروبي يوافق على المضي قدما باتفاق شراكة مع سوريا

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة اتفقوا على المضي قدما في اتفاق الشراكة مع سوريا.