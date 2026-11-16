ترامب يعلن أنه قد يلتقي الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته المقبلة الى آسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال جولته هذا الأسبوع في آسيا حيث من المقرر أن يعقد قمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين.



وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته الى مانيلا للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "سنكون مع الرئيس شي... سنلتقي أيضا الرئيس بوتين، وقد نلتقي أيضا كيم جونغ أون".



ومن المقرر أن يعقد ترامب قمة ثلاثية مع شي وبوتين في مدينة شنجن الصينية الخميس، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).