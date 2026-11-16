الولايات المتحدة تريد منع إمكانية حصول الصين على رقائق أميركية عبر دول ثالثة

أصدرت وزارة التجارية الأميركية قاعدة تهدف إلى منع الشركات الصينية من استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية المتطورة الموجودة في مراكز البيانات في دول أخرى.



وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه شركة "إنفيديا" الأميركية العملاقة لصناعة الرقائق أزمة، بعدما استقال رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ على خلفية علاقة خارج إطار الزواج مع امرأة متهمة بالتجسس لصالح بكين، يُشتبه في أنها ساعدت في الالتفاف على القيود الأميركية المفروضة على رقائق الشركة.