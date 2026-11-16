اتصال هاتفي بين رئيسَي مجلسَي النواب الإيراني واللبناني

أجرى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عصر اليوم، اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله التطورات الدولية والعلاقات الثنائية.



وخلال الاتصال، أشار قاليباف إلى الدور الأساسي الذي يؤديه بري في تعزيز تماسك المجتمع اللبناني، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي اهتماماً خاصاً بالملف اللبناني في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال مسار المفاوضات.



وقال: "من وجهة نظرنا، لا يمكن أن يعود الهدوء إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادة لبنان على كامل أراضيه".



من جهته، شدّد بري، خلال الاتصال، على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.