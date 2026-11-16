الاتحاد الأوروبي يسعى لتفعيل اتفاقية تعاون مع سوريا

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة إحياء اتفاقية تعاون مع سوريا كان قد تم التوصل إليها قبل نحو 20 عاما، وذلك في إطار مساعيه لتعزيز العلاقات مع هذا البلد الذي دمرته الحرب، بحسب ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس الإثنين.



وقالت كالاس إن "سوريا تحتاج إلى الاستثمارات وإلى عملية انتقال ناجحة".



وأضافت "الهدف هو توفير إطار عمل لأوروبا وسوريا يغطي مجالات التجارة والحوار السياسي وتوثيق التعاون، في أقرب وقت".



وكانت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا قد وُقِّعت بالأحرف الأولى في العام 2008 في عهد بشار الأسد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.



وأوضحت كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيّدوا خلال اجتماعهم في بروكسل، "المضي قدما" في تلك الاتفاقية، وبدء محادثات للتوصل إلى نسخة محدثة منها.



وتأتي الخطوة في سياق جهود التكتل الذي يضم 27 دولة لتعزيز علاقاته مع دمشق منذ الإطاحة بالأسد قبل نحو عامين.



وفي العام 2025، رفع الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية كانت مفروضة على الاقتصاد السوري، في مسعى لدعم تعافي هذا البلد بعد نحو 14 عاما من الحرب الأهلية.



ومع مطلع 2026، أعلنت بروكسل عن حزمة تمويل لسوريا بقيمة 620 مليون يورو (680 مليون دولار) على مدى عامين.



وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي سيضع شروطا جديدة أمام سوريا لإتمام اتفاقية محدثة.



وقالت في هذا الصدد "ينبغي أن نضع شروطا واضحة تتعلق بحقوق الإنسان"، مضيفة أنّ "ذلك يجب أن يتضمّن عدم الاعتراف بضم (روسيا) الأراضي الأوكرانية والجورجية، الذي حظي باعتراف نظام الأسد".