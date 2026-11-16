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من لبنان إلى الإمارات: IPT توسّع حضورها في قطاع الطاقة

أخبار دولية
2026-11-16 | 13:39
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من لبنان إلى الإمارات: IPT توسّع حضورها في قطاع الطاقة
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من لبنان إلى الإمارات: IPT توسّع حضورها في قطاع الطاقة

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