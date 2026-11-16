كوشنر: هناك تقدم بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب أوكرانيا

أعلن المبعوث الأميركي جاريد كوشنر أن ثمة تقدما يتحقق نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وأضاف في منشور على منصة إكس أنه وزميله المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تحدثا إلى مستشار الكرملين يوري أوشاكوف في وقت سابق من اليوم.

