كوريا الجنوبية تنشر مقاتلات بعد دخول طائرات عسكرية روسية منطقة دفاعها الجوي

دفعت كوريا الجنوبية بمقاتلات وأجرت مناورات تكتيكية بعدما دخلت طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي التابعة لها الثلاثاء.



وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن عددا غير محدّد من الطائرات الروسية دخل ثم غادر منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية فوق البحر الشرقي، المعروف أيضا ببحر اليابان، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.



وقالت الهيئة في بيان مقتضب: "رصد جيشنا الطائرات الروسية قبل دخولها منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية، ونشر مقاتلات تابعة لسلاح الجو واتخذ إجراءات تكتيكية استعدادا لأي طارئ".



وتصنّف منطقة تحديد الدفاع الجوي، منطقة عازلة خارج المجال الجوي السيادي للدول، وتُستخدم لرصد الطائرات المقتربة والتعرف إليها.



وأكدت سيول أن الطائرات الروسية لم تنتهك مجالها الجوي.



وفي حزيران، دخلت أكثر من عشر طائرات عسكرية صينية وروسية منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية، ما دفع سيول إلى نشر مقاتلات ردا على ذلك.



وقالت بكين في حينه إن المناورات المشتركة مع موسكو كانت "دورية جوية استراتيجية" فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغربي المحيط الهادئ، بهدف الحفاظ على "السلام والاستقرار الإقليميين".