اليابان تقول إن مقاتلتين روسيتين انتهكتا مجالها الجوي

أعلنت اليابان أن طائرتين يُشتبه في أنهما روسيتان انتهكتا مجالها الجوي، مؤكدة أنها قدمت احتجاجا "شديد اللهجة" إلى موسكو.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا إن "انتهاك طائرات روسية لمجالنا الجوي، وإذ يمثّل انتهاكا خطيرا لسيادة بلدنا، فهو يشكل أيضا تهديدا لأمننا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".



وأضاف: "قدمنا احتجاجا شديد اللهجة إلى روسيا عبر القنوات الدبلوماسية".