تايوان: رصدنا طائرتين عسكريتين روسيتين قرب الجزيرة

أعلنت تايوان أنها رصدت طائرتين عسكريتين روسيتين "في وقت مبكر من صباح اليوم" قرب الجزيرة.



وأفادت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، بأن الجيش التايواني "راقب الوضع واتخذ الإجراءات المناسبة".

