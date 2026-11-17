كندا والصين تتفقان على خفض إضافي للرسوم الجمركية

اتفق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الصيني شي جينبينغ على المضيّ في خفض إضافي للرسوم الجمركية، بحسب بيان صادر عن مكتب كارني عقب محادثات بينهما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).



وجاء في البيان أن "الزعيمين اتفقا على إجراءات جديدة من شأنها تعزيز التجارة بين البلدين"، موضحا أنها تشمل إعفاءات جمركية إضافية على صادرات كندية بقيمة تقارب 400 مليون دولار كندي، فضلا عن مزيد من التخفيف للرسوم المفروضة على فئات محددة من واردات الصلب والألمنيوم الصينية.