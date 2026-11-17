رئيس منغوليا يعلن التنحي

أعلن الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ تنحيه عن منصبه بعد اتهامات فساد وتهديدات بعزله من الحزب المعارض في البلاد.



وقال خوريلسوخ في مؤتمر صحافي إنه تعرض "للاتهام والتشهير زورا"، عازيا قراره بالتنحي إلى رغبته في "استعادة الصيت الحسن".